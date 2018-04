Revelan el primer avance de Venom con Tom Hardy

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- El tráiler difundido hoy revela cómo se verá el personaje de Venom y probablemente los fans del villano y némesis de Spider-Man quedarán contentos con la nueva versión cinematográfica protagonizada por el actor británico Tom Hardy.

De acuerdo con excelsior.com, el traje de Venom, que realmente es un simbionte extraterrestre, fue difundido hoy en Twitter.

Well holy shit, Venom looks like Venom. pic.twitter.com/rQh5bgmMn4