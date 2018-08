Rechaza ‘Vero’ Castro contar su vida como Luis Miguel

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Verónica Castro le dio un rotundo "no" a realizar una serie sobre su vida y aseguró que ni por una jugosa oferta de dinero expondría en televisión los secretos de su familia, como lo han hecho otros artistas.

De acuerdo con información de Univisión, durante la alfombra roja de la serie 'La casa de las flores', el pasado 9 de agosto, la protagonista habló del polémico papel que interpreta y su temor por el recibimiento que sus admiradores puedan darle a este personaje, el cual fuma mariguana, trafica la hierba y tuvo un romance fuera del matrimonio.

"Me dolería que dijeran: 'Se volvió loca, ya no me gusta, ya no la quiero o qué desagradable', pues fue un público que me gané a pulso y de corazón", reveló la artista, quien inició su carrera en 1969, de acuerdo con el diario Excélsior.

No obstante, cuando fue cuestionada sobre si deleitaría a su público con una serie que contara los detalles de su vida, la actriz se negó. "No, ni por los 5 millones de dólares que le dieron a Luis Miguel, no, ¡no voy a contar nada!", exclamó en entrevista para el programa 'Ventaneando'.

"Obvio no voy a hacer una serie, ya saben muchas cosas mías".

"Obvio no voy a hacer una serie, ya saben muchas cosas mías, pero no al 100 por ciento", reiteró la ojiverde, quien aseguró que una de las razones del porqué de su negativa es que "hay que cortar cabezas y yo, la verdad, no nací para eso".

"Porque se trata de decir la verdad, porque ni modo de salir en la serie nada más para verme linda, para que todos me quieran, no, tampoco", aseveró la artista, quien recordó el consejo que le dio su ex mánager, Fanny Schatz: "Las joyas (secretos) de la familia no se enseñan".

Sobre su papel en 'La casa de las flores', la actriz reconoció que tiene muchas diferencias con su personaje. "Acá fumo hierba, permito sexo, permito todo, sexo, drogas y 'rock and roll'. Pero en la realidad no soy así para nada, soy una viejita de las antiguas", dijo a 'Ventaneando'.

Vero recordó que en los inicios de su carrera cuidaba mucho su imagen. "Siempre me negaba a dar un mal ejemplo en la pantalla porque es por escuela. Te decían: 'No debes de fumar'. Yo era una ‘fumatérica’ asquerosa", reveló en el mismo evento a la revista Quién.

"Me fumaba una cajetilla completa o más, y tenía que salirme o fumar atrás del sillón y estarme escondiendo porque no puedes dar mal ejemplo. Ahora es al revés", señaló la artista, quien en su trayectoria de casi 50 años, realizó más de 30 telenovelas y películas.

Sobre si consideraría regresar a la televisión, Vero confesó que uno de sus sueños más anhelados es volver a la conducción, donde gozó de gran éxito con los programas de variedades como 'Mala noche... ¡No!' y 'La movida'.