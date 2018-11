Verónica Castro lo confirma, si estará en La casa de las flores

Agencia

MÉXICO.- Aunque fue la misma Verónica Castro quien hace unos meses declarara que no aparecería en la segunda temporada de 'La Casa de Las Flores debido a que su personaje, Virginia, no le queda mucho qué hacer después del episodio final de la primera temporada, al parecer ha cambiado de opinión.

También te puede interesar: ¿Ya los conoces? Así se ven los hijos de Aracely Arámbula

Durante la alfombra roja de un evento, la actriz reveló a la prensa sus aparentes intenciones de participar en una nueva temporada de la serie dirigida por Manolo Caro.

“Tú crees que me voy a perder a mis millennials, después de haberlos llamado para que voltearan a verme, sería yo como una loca, ilógica, ignorante, inconsciente si dejara de hacerlo, imposible, estoy feliz”, dijo la actriz.

Ver esta publicación en Instagram Quiero mi festejo de más de 50 #netflix Una publicación compartida de Verónica Castro (@vrocastroficial) el 9 Sep, 2018 a las 6:13 PDT

Declaraciones anteriores

Por lo pronto, Verónica Castro no le ve futuro a Virginia , su personaje. “Aquí yo creo que es mi fin. Con esta temporada es mi fin (en la serie). Se acabó esta mujer. ¿Qué más quieren ver de ella? A la mejor quieren, pero yo ya no", comentó Castro durante una mesa redonda.

Manolo Caro apoya a Verónica en su decisión de no participar en la segunda parte porque no hay mucha historia su personaje. "Virginia es un personaje que no vamos a dar ningún spoiler, pero tiene un principio y un final en esta temporada. Adoro con locura a Verónica y sé que tiene muchas ganas de hacer otras cosas, de reinventar lo que está haciendo", aclaró el director de Amor de mis Amores (2014).

Con información del portal Quién.