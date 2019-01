El vestuario de Yalitza Aparicio crea controversia, ¿tú qué opinas?

Agencia

Estados Unidos.- Yalitza arribó al evento celebrado en The Beverly Hilton luciendo un vestido palabra de honor y falda recta de Miu Miu en color plateado, uno de los predilectos del old Hollywood glamour.

Entre los mensajes de orgullo por su presencia en este importante evento y los elogios, también surgieron críticas a su elección de vestuario: “¿Quién la vistió?, ¿Su peor enemiga?”, “Yalitza Aparicio con ese vestido desperdició un buen momento para lucirse como lo hizo Lupita Nyong'o la primera vez que apareció en la Alfombra Roja :(“, “Ahora si no me gusto para nada Yalitza Aparicio adorada... ni el beauty look ni mucho menos el vestido”.

De acuerdo con Olivia Meza, editora de moda de Quién, la actriz pudo haber optado por una silueta más halagadora, pues su elección parece oversize sin intención. El peinado fue sencillo y, aunque somos fanáticos de su estilo less is more, en esta ocasión fue tal vez demasiado simple. Yalitza tiene un pelo increíble que pudo lucir mejor suelto con alguna textura desenfadada.