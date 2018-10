Vicente Fernández besa a jovencita en la boca

Agencia

COAHUILA.- Además de ser reconocido como uno de los más grandes exponentes de la música regional mexicana, Don Vicente Fernández también tiene fama por su éxito con las mujeres, y justo eso, es lo que ahora lo tiene en boca de todos.

De acuerdo a El Diario de Coahuila, a través de la cuenta de Instagram Chamonic, se difundieron un par de fotografías en las que aparece "El Charro de Huentitán” muy cariñoso con una joven a la que abraza y besa tanto en la mejilla como en la boca.

"¡¡Me enviaron estas fotos varias veces preguntando, quien es la chica que beso a Don Vicente!! No sé quién sea, pero esperemos en un futuro no lo quiera acusar de acoso o algo así porque ella se ve muy contenta..., pienso que es una fan #vicentefernandez #rancholostrespotrillos #picaro”, dijo el usuario junto a las fotos.

Como era de esperarse, los comentarios y especulaciones con respecto a la identidad de la chica, así como el contexto de las fotografías no se hicieron esperar, por lo que junto a ellas se leen comentarios como: "El besa a toda la familia en la boca hijos, nietos, nuera”, "¡¡¡Asco!!! aunque sea la nieta ¡¡yo no sé porque se besan en la boca!!”, "Vieja abusona”, "Ellos siempre se han dado besos en los labios, no se me hace extraño” y "todo sea por el dinero que asco”, son algunos de ellos.