Video: robot Sophia le niega un beso a Will Smith

Agencias

CIUDAD DE MÉXICO.- Un video que ha circulado en la cuenta oficial de Instagram del actor Will Smith ha logrado llamar la atención de miles de personas. El asombro que ha generado este material, es que Will ha intentado 'coquetear' con la robot Sophia mientras ella lo rechaza 'sutil y educadamente'.

También te puede interesar: JLo y Alex Rodríguez estrenan 'nido de amor'

De acuerdo con el portal Grupo Fórmula, Sophia es androide guiada por inteligencia artificial, desarrollada por Hanson Robotics de Hong Kong y comenzó su funcionamiento en abril de 2015.

"Me gustan los robots", dice Will Smith en una parte a su particular interlocutora.

"He escuchado tus canciones y no son lo mío", le responde Sophia.

Asimismo, Sophia fue aún más contundente, al decirle al actor: "Creo que podemos ser amigos. Pasemos un tiempo y conozcámonos mejor durante un tiempo. Ahora estás en mi lista de amigos", concluyó.

En la parte final del video, Will bromea al decir que Sophia no lo besó porque "aún falta que trabajen ciertas cosas con ella". "Nos volveremos a encontrar", finalizó el artista.

Otro hecho: Will Smith baila al ritmo de salsa con... ¡Marc Anthony!

El actor estadounidense Will Smith compartió en Instagram un video en el que Marc Anthony aparece dándole clases de salsa.

Aunque apenas compartió el material hace un par de horas, el video registra ya más de cuatro millones de reproducciones en la red social y tiene más de 42 mil comentarios.

Smith escribió para acompañar el video: "Lista de deseos lecciones de salsa con Marc Anthony" y puso una palomita para indicar que lo había cumplido.