¡Ya tiene nueva villana Wonder Woman 2!

ESTADOS UNIDOS.- Luego de que Wonder Woman (Mujer Maravilla)se convirtiera en una de las películas más exitosas de 2017, con 821.8 millones de dólares recaudados en la taquilla mundial, la directora Patty Jenkins ya prepara la secuela de la historia.

Si en la primera parte el villano fue Ares, en la nueva película la antagonista será Cheetah, y será interpretada por la actriz Kristen Wiig.

"Estoy muy emocionada de confirmar las noticias", escribió en Twitter Patty Jenkins.

"¡Sí! Es cierto! (Soy) increíblemente afortunada al darle la bienvenida a la sensacional y talentosa Kristen Wiig a nuestra familia Wonder Woman. No puedo esperar para finalmente trabajar con una de mis favoritas. MUY emocionada por lo que hemos planeado. #Cheetah".

So excited to confirm the most thrilling news. Yes! It’s true! So incredibly lucky to welcome the sensationally talented Kristen Wiig to our Wonder Woman family. Can't wait to finally work with one of my favorites. And SO excited by what we have planned. #Cheetah!!! @GalGadot pic.twitter.com/Gn0jICiIAH