¿Volverá Tatum como Gambit en el UCM? Ryan Reynolds da pistas

¿Hay un futuro para Gambit de Channing Tatum en el Universo Cinematográfico de Marvel?

La respuesta a esa pregunta aún no es clara, sin embargo Ryan Reynolds insinuó en el podcast Awardist de Entertainment Weekly que Marvel tiene un fuerte interés en Tatum tras su aparición como Gambit en ‘Deadpool & Wolverine’.

Cuando Reynolds mencionó que Tatum podría estar en una ‘situación similar’ a la que él vivió años atrás, se refería a cuando un metraje de prueba de Deadpool filtrado en 2014 fue lo que finalmente impulsó a 20th Century Fox a dar luz verde a su película.

A principios de 2024, Reynolds admitió que ‘quizás ayudó un poco’ en la filtración, aunque nunca lo ha confirmado oficialmente.

Marvel executives are "obsessed" with Channing Tatum as Gambit, says Ryan Reynolds.



Does that mean more Gambit is coming to the Marvel Cinematic Universe? "I hope so," Reynolds adds.https://t.co/5mdu41R2k5