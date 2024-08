‘Deadpool & Wolverine’: la película clasificación R más taquillera de la historia

Con apenas diez días en la cartelera mundial, ‘Deadpool & Wolverine’ ha logrado convertirse en la película con clasificación R más taquillera de la historia, sin tomar en cuenta la inflación.

En su segundo fin de semana, esta exitosa producción de Marvel Studios, protagonizada por Ryan Reynolds y Hugh Jackman, continuó dominando las taquillas de Norteamérica, recaudando 97 millones de dólares, según estimaciones del estudio publicadas el domingo.

Con este ingreso, la película alcanzó un total de 395,6 millones de dólares en solo dos semanas, superando a ‘La Pasión de Cristo’, que ostentó el récord durante 20 años con una recaudación de 370 millones de dólares en Estados Unidos.

A nivel mundial, la película dirigida por Shawn Levy ha acumulado 824,1 millones de dólares en ventas de entradas, superando ya las ganancias globales de las dos primeras entregas de ‘Deadpool’.

La película original de 2016 recaudó 782,6 millones de dólares a nivel mundial, mientras que su secuela de 2018 alcanzó los 734,5 millones.

