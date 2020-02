Weinstein, el acosador que encendió la chispa del movimiento 'MeToo'

Cancún.- La declaración de culpabilidad del productor Hollywoodense Harvey Weinstein pone sobre la mesa una de las principales consecuencias de las denuncias originales de personas agraviadas por sus actos de acoso sexual: el resurgimiento del movimiento Me Too.

El 5 de octubre de 2017, el diario estadounidense The New York Times publicó un reportaje sobre el acoso sexual de más de 30 años del productor cinematográfico Harvey Weinstein en contra de actrices, modelos y productores.

A raíz de la difusión de los actos del productor hollywoodense, feministas lanzan Me Too o #MeToo, el nombre del movimiento iniciado de forma viral como hashtag en las redes sociales.

La frase fue popularizada por la actriz Alyssa Milano, quién invitó a las mujeres a tuitear sus experiencias para denunciar a las personas que habían aprovechado su posición de superioridad para practicar el acoso sexual.

"Si ha sido acosado o agredido sexualmente, escriba 'metoo' como respuesta a este tweet. Si todas las mujeres que han sido acosadas sexualmente o abusadas escribieran 'me too', quizá podríamos tener una idea de la magnitud del problema", expresó.

If you’ve been sexually harassed or assaulted write ‘me too’ as a reply to this tweet. pic.twitter.com/k2oeCiUf9n