Wendy Regalado en ascenso, actuará en “4 Ever” la nueva miniserie de Disney+

La reconocida actriz dominicana Wendy Regalado continúa su carrera en ascenso al sumar un nuevo logro, estrenándose en la nueva miniserie de ficción de Disney+ denominada “4 Ever” la cual pretende estrenarse este año en Latinoamérica y por si fuera poco, compartirá créditos con multipremiado grupo musical de latín-pop CNCO.

La actriz que ha brillado en series como Grachi de Nickelodeon, La Suerte de Loli en Telemundo y en Univisión “La Fuerza de Creer 2”, pega el salto a esta esperada serie del gigante Disney interpretando a “Teresa” junto a los cuatro talentosos jóvenes de CNCO: Christopher Vélez, Richard Camacho, Zabdiel De Jesús y Erick Brian Colón, quienes debutan en la actuación y comparten pantalla junto a otros actores consagrados internacionalmente como Carlos Ponce y Sonya Smith.

“Me siento muy honrada que Disney me haya elegido como parte del elenco principal de esta gran serie, no es solo un paso valiosísimo en mi carrera sino una bendición".

"He estado preparándome siempre para estar lista cuando llegan las oportunidades y esta vez llegó una que me ayudará a mostrar todo mi potencial”, afirma Regalado, quien también es licenciada en comunicación social, actriz de cine e influencer de su plataforma “Wellness by Wen.