Wendy revela por qué no pudo asistir a la grabación del video de Shakira

La influencer Wendy Guevara, conocida por su carisma y su participación en La Casa de los Famosos México, recientemente compartió detalles sobre su ausencia en el nuevo video de Shakira, 'Soltera'.

A través de una transmisión en vivo en sus redes sociales, Wendy explicó que la cantante colombiana la invitó a la grabación en Miami, donde también participaron celebridades como Belinda, Kenia Os y Danna Paola.

Durante su transmisión, Wendy Guevara confirmó los rumores sobre la invitación de Shakira:

"Les voy a contar rapidito. Pues me hablaron de lo de Shakira que para Miami y todo. Yo dije: ‘¡Claro que voy! Yes en inglés con la Shakira’, hermanas”, dijo la influencer, quien se mostró emocionada por la oportunidad de participar en uno de los proyectos más esperados de la cantante colombiana.

Sin embargo, la influencer explicó que sus compromisos con Televisa y su participación en el programa especial de La Casa de los Famosos México 2 le impidieron aceptar la invitación de Shakira.

Según Wendy, la producción del reality show le exigió permanecer en México para la grabación del especial, lo que la llevó a rechazar el evento en Miami.

“Hablamos y pedimos permiso de que pues yo no podría asistir a lo de La Casa de los Famosos porque iba a ir al evento este de Shakira a grabar unas cosas. Entonces, me hablan -'no, que no puedes, que tienes que ir a lo de la casa'-, pero yo dije -'¿yo para qué? Si eso ya son los premios de ellos’-”, relató Wendy.

Para la sorpresa de la influencer, finalmente Televisa le dio permiso para faltar al evento de La Casa de los Famosos, pero la decisión llegó demasiado tarde, pues ya no había tiempo de viajar a Miami.