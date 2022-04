"Él exageró": Will Smith es criticado por Jada e ingresa a rehabilitación

La bofetada de Will Smith recorrió las redes sociales durante toda la semana despertando el ojo crítico de la audiencia. Ahora, el actor ganador del Oscar vuelve a dar de qué hablar, pues una fuente le reveló al medio especializado The Sun que Smith se ha internado voluntariamente a una clínica de rehabilitación para tratar sus problemas con el estrés.

Según la fuente de Hollywood que ha contactado con el tabloide británico, "Will está muy afectado. Recibirá ayuda para lidiar con el estrés".

Además de las críticas, Will Smith se ha enfrentado a la pérdida de varios contratos, como el que firmó con Netflix para la producción de ‘Fast and Loose’, que quedó suspendida.

La Ceremonia de entrega de los premios Oscar del 2022 quedaron para la historia después de que el galardonado actor Will Smith, interrumpiera a Chris Rock durante su participación para golpearlo después de hacer un chiste de mal gusto sobre su esposa Jada.

Aún se desconoce el tiempo que Smith pasará en esta clínica de lujo que normalmente es frecuentada por celebridades.

La Academia tampoco pasó por alto este episodio y emitió un comunicado en el que se deslindó de lo ocurrido en la ceremonia. En dicha publicación aseguró que no condona ningún tipo de violencia.

The Academy does not condone violence of any form.



Tonight we are delighted to celebrate our 94th Academy Awards winners, who deserve this moment of recognition from their peers and movie lovers around the world.