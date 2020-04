Winfrey y Roberts se unen a famosos contra la pandemia

Los Angeles.- Oprah Winfrey, Julia Roberts y el ex presidente George W. Bush están entre 200 celebridades que participarán en un evento de 24 horas que podrá verse en todo el mundo vía streaming.

El evento, llamado “Call to Unite”, comenzará el viernes por la noche y contará con actuaciones y charlas sobre cómo superar los retos de la pandemia del coronavirus.

Los organizadores esperan que los participantes puedan ayudar a inspirar a la gente a “salir de esta crisis mejor que cuando comenzó”.

Quincy Jones, Jennifer Garner, Common, Maria Shriver, Questlove, Yo-Yo Ma, Eva Longoria, Naomi Campbell y Alanis Morissette también están entre los participantes.

Cada uno responderá llamadas a su manera, ya sea cantando una canción, contando una historia u ofreciendo una plegaria.

El evento podrá seguirse en vivo en unite.us, Facebook, YouTube, Twitter, Twitch, LinkedIn y SiriusXM Stars.

“One World: Together At Home”

Apenas el pasado 18 de abril, Beyoncé y Lady Gaga dieron esperanza durante un evento de estrellas para hacer frente al virus.

Gaga, Stevie Wonder, Lizzo, Shawn Mendes y otros interpretaron clásicos llenos de mensajes de esperanza y cambio durante un especial televisivo dirigido a la lucha contra el coronavirus, mientras que Beyoncé y Alicia Keys hablaron de manera contundente sobre cómo el virus ha afectado desproporcionadamente a los estadounidenses de raza negra.

Beyoncé apareció de sorpresa en el programa “One World: Together At Home” y le agradeció a los “repartidores, carteros y empleados de sanidad” por su dura labor durante la pandemia.

“Los estadounidenses negros pertenecen desproporcionadamente a estos sectores esenciales de la fuerza laboral que no tienen el lujo de trabajar desde casa. El virus está matando gente negra a una tasa realmente alarmante aquí en Estados Unidos”, dijo Beyoncé.

Keys presentó datos similares cuando habló durante el especial. Terminó su mensaje diciendo: “Mantengan alta su frecuencia y les envío todo mi amor”.

Gaga, quien curó el evento tachonado de estrellas, lo inauguró exhortando a quienes batallan la pandemia a conseguir la manera de sonreír pese al dolor, interpretando una versión de la canción de Nat King Cole “Smile”.

Cantó durante la segunda parte del evento de ocho horas en apoyo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) junto a Global Citizen.

Wonder interpretó con un piano “Lean On Me” (Apóyate en mí) de Bill Withers; John Legend y Sam Smith, cada uno desde su casa, hicieron un dueto de “Stand by Me”; Lizzo cantó “A Change Is Gonna Come” con pasión; y Shawn Mendes y Camila Cabello, sentados juntos, “What a Wonderful World”.

Paul McCartney interpretó “Lady Madonna” de los Beatles y habló sobre el trabajo de su madre, una enfermera. Los miembros de los Rolling Stones — desde cuatro lugares diferentes — unieron fuerzas para tocar “You Can’t Always Get What You Want”. Y Taylor Swift interpretó “Soon You’ll Get Better” mientras tocaba el piano.