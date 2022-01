¡Ya hay fecha y lugar! Todo lo que tienes que saber sobre los premios Grammy

Los premios Grammy pasarán a ser un espectáculo de abril en Las Vegas tras posponer recientemente la ceremonia de enero ante el incremento de casos de Covid-19 debido a la variante ómicron.

La ceremonia se transmitirá en vivo desde el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas el tres de abril, según un comunicado conjunto emitido el martes por la Academia de la Grabación y la cadena CBS. El espectáculo postergó su fecha original del 31 de enero en el recién renombrado Crypto.com Arena en Los Ángeles luego que los organizadores determinaran que había “demasiados riesgos” por el virus.

Los organizadores esperaban que el espectáculo volviera a la normalidad con una audiencia en vivo, pero decidieron posponer la ceremonia después de “una cuidadosa consideración y análisis con las autoridades municipales y estatales, expertos en salud y seguridad, la comunidad de artistas y nuestros muchos socios”.

Este es el segundo año consecutivo que los Grammy deben reprogramarse debido a la propagación del coronavirus. El año pasado, como la mayoría de las principales entregas de premios, se pospusieron ante las preocupaciones por el virus.

Fue una gran noche para Beyoncé y Taylor Swift, pero las actuaciones en vivo que diferencian a los Grammy de otras ceremonias se realizaron por separado sin grandes multitudes y muchas fueron pregrabadas.

El espectáculo se trasladó de finales de enero a mediados de marzo y se llevó a cabo con una audiencia reducida compuesta en su mayoría por nominados y sus invitados en el Centro de Convenciones de Los Ángeles y sus alrededores, muy cerca de su hogar habitual, el estadio antes conocido como el Staples Center.

El polifacético Jon Batiste es el principal nominado de este año, con 11 menciones en una variedad de géneros que incluyen R&B, jazz, música de raíces estadounidenses, música clásica y video musical.

Justin Bieber, Doja Cat and H.E.R. le siguen con ocho candidaturas cada uno.

La postergación de los Grammy ha ocasionado cambios en los calendarios de otras entregas de premios. Los CMT de la música country no serán el 3 de abril como estaba previsto, sino en una fecha posterior ese mes.

