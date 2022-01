Vale la pena seguir luchando: Gabriel Soto exige justicia por filtración de su video

Hace poco más de un año el actor Gabriel Soto fue víctima de ciberdelincuencia, debido a que alguien filtró un video sexual suyo, por lo que afirmó que llegará hasta las “últimas consecuencias” para que se le haga justicia.

"Como figura pública no dejas de ser un ejemplo dependiendo lo que hagas, bueno o malo para la gente. Mi objetivo ha sido siempre la justicia, cuando algo no se me hace justo peleo hasta las últimas consecuencias y de las demandas que he puesto hemos marcado precedentes importantes", aseguró el actor en una entrevista.