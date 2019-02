Yalitza “encara” a medios: dejen en paz a mi familia

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Yalitza Aparicio, protagonista de 'Roma', confesó durante una breve conferencia de prensa en la Ciudad de México que ha sido muy difícil alcanzar la fama en tan poco tiempo.

La maestra de profesión dijo que todavía se pone nerviosa cuando le toca hablar ante muchas personas, "la vida me dio un cambio drástico. Desde muy pequeña, nunca fui de pararme frente a una cámara, me están temblando los pies", dijo la protagonista de la película 'Roma', nominada a 10 premios Oscar.

"Me da pavor que me tomen fotos, pero trato de hacerlo por todas esas personas que me escriben que se sienten muy contentas con todo esto; con su fuerza hacen que yo pueda estar aquí", comentó.

La nominada al Oscar a la 'Mejor actriz' por su trabajo en 'Roma' insistió en que está aprendiendo a lidiar con la fama, por lo que tiene una petición muy especial, pues a raíz de que se dio a conocer su nominación a los premios Oscar, ha surgido un interés mayor por conocer cómo era su vida antes de debutar como actriz.

La situación ha desembocado en una especie de acoso a sus amigos y familiares, que no están acostumbrados a la exposición en los medios de comunicación.

Por eso, Yalitza Aparicio hizo un llamado a los medios de comunicación: "A los que han ido a visitar mi comunidad, sé que no es la forma adecuada, pero, les pediría como respeto (para la gente que vive en su natal Tlaxiaco), ya que muchas personas se han acercado para decirme que yo mando (a que den) entrevistas, que yo mando a que los molesten, ellos no quieren… Les pido tener ese cuidado con la gente que, por educación, no quieren y si dicen un 'no' (les pido) respetarlos".

Aclaró que sus padres no tienen ningún contrato con Netflix y contó que aunque su familia se ha negado a dar entrevistas, "los persiguen con cámaras".

Sus padres, recordó, "sólo me dijeron: 'queremos mantenernos un poco lejos, cuidar de tu familia, de tus hermanos (...) Todo lo que está pasando, solo a ti te corresponde y tú sabes lo que te está pasando'".