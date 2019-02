Yalitza Aparicio causa sensación en Londres con telar de su abuela

Agencia

LONDRES.- Yalitza Aparicio vuelve a ser noticia, al presumir con orgullo en redes sociales un telar manufacturado por su abuela, durante un viaje a Londres.

De acuerdo a SDP, la estrella de ‘Roma’ subió a su cuenta de Instagram una fotografía donde se le aprecia posando con el tejido de Putla, mientras se ve un paisaje londinense al fondo.

“El telar que hizo mi abuelita (San Miguel Copala, Putla) y que mi hermana lo convirtió en bufanda. Pero se lo quité por gusto”, confesó Aparicio.

El look fue elogiado por sus seguidores, que no han dejado de acompañar a Aparicio en su éxito interpretativo tras su papel protagónico en la cinta de Alfonso Cuarón.

La joven actriz ha dado muestra de lo orgullosa que está de sus raíces indígenas y a cada lugar que se presenta no duda en mostrar su sencillez.

En entrevista con The Huffington Post México, la actriz oaxaqueña ya había expresado su orgullo por sus orígenes.

¿Qué es lo más difícil de ser mujer, e indígena?

“Lo más difícil es que hay puertas que se te cierran. En ocasiones me encontré con personas que consideraban que por el hecho de ser mujer no estabas apta para ciertos trabajos, o que no eras lo suficientemente competente para trabajar en algún... Trabajos que están considerados para hombres, por decir que tienen fuerza o agilidad y tú eres mujer y no puedes estar ahí. Y sí, creo que eso era lo más difícil, encontrarte con esta gente y que te bajaran la autoestima. O en ocasiones que te dijeran... 'Bueno, ¿y tú sabes quién eres?, ay, es que tu apellido no me suena'. O así de: '¿pero no eres de aquí, verdad? Bueno, lo digo por tu color de piel y por tus facciones. No, no tenemos trabajo'. Y cuando te dicen eso es algo que..."