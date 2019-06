Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Yanet García tiene una de las figuras más envidiables de la televisión y para ella no hay secretos ni fórmulas mágicas, así lo compartió con sus fans a través de una storie de Instagram.

“Por favor, ¡no te rindas! Sí se puede. Todo mi cuerpo es natural, sólo me he operado mi busto”, es el mensaje de motivación que Yanet García, la “chica del clima”, dijo la “chica del clima” más popular.

“El mejor consejo que te puedo dar es que tengas paciencia y seas disciplinado. Los grandes resultados llevan su tiempo, pero te prometo que sí es posible llegar a tu meta. El trabajo duro da resultados", explicó Yanet para acompañar su publicación.

Hace un par de días la integrante del programa Hoy compartió, como suele hacerlo en Instagram, una imagen en la que aparecía luciendo sus curvas en bikini.

No incluyó más comentarios que el de un emoji de sol, pero después usó esa misma imagen para señalar a través de Instagram stories que la fórmula para lucir así es combinar el gimnasio con una buena alimentación y suplementos.

"Orgullosa de mis resultados en el gym + buena alimentación + suplementos", escribió para poner que esa fórmula es igual a un trasero como el que tiene ella.

Además, Yanet García señaló que verse así no es resultado de implantes, inyecciones o rellenos en esa zona de su cuerpo.

El asunto ha seguido a la presentadora desde hace tiempo. El año pasado, en una entrevista para Televisa Espectáculos, explicó:

"Algo que siempre he aceptado es que el busto no es natural, sí me lo aumenté porque me ayudaba en mi autoestima, porque estaba muy delgadita. Es la única cirugía, pero mis glúteos son míos, son naturales, los he hecho con el ejercicio. No hay secretos más que todos los días ir al gimnasio, comer saludable. A mí me llevó ocho años. No hay fórmulas mágicas, más que entrenar súper fuerte".

El pasado febrero, Yanet había tocado el tema al compartir un collage de su antes y después. En la imagen era evidente que el tamaño de sus glúteos es muy distinto.

Una de las imágenes provenía de la sesión que hizo para la revista H y otra fue tomada en unas vacaciones.

"Hace cuatro años. No implantes. No inyecciones. No cirugías. El trabajo duro da resultados", aseguró la también modelo.

En otro collage que publicó en enero, Yanet mostró tres etapas de su transformación: cuando iniciaba en el modelaje y lucía bastante delgada, cuando ya se ejercitaba pero aún no tenía sus famosas curvas y de su aspecto actual.