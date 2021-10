YosStop crea "Una mujer en la cárcel" en Instagram para darle voz a las reclusas

Desde la cárcel, Yoseline Hoffman, mejor conocida como YosStop, decidió dar voz a mujeres que se encuentran recluidas en Santa Martha Acatitla y publicar sus reflexiones a través de redes sociales.

Con la ayuda de su pareja Gerardo González, y a tres meses y medio de estar presa, "Yoss" abrió una nueva cuenta en Instagram llamada "Una mujer en la cárcel", en la que compartió la primer carta de una reclusa.

En sus palabras, la youtuber reveló que estar en la cárcel ha sido lo peor que le ha pasado en la vida, incluso, después de la muerte de su padre. Sin embargo, explicó que otras personas han pasado por situaciones peores, vivencias que no quisiera imaginar ni vivir en carne propia, señala.

Es por ello, que de la mano de su pareja Gerardo González, la influencer compartirá historias de mujeres presas o que lo han estado.

La primera historia publicada está fechada el pasado 16 de octubre, una mujer, quien no quiso revelar su nombre, relata cómo el mundo de las drogas la llevó a estar peor que el permanecer recluida en una cárcel.

En su carta, la mujer cuenta que a pesar de estar en la cárcel, se siente dichosa de poder sentir, sonreír, pensar, comer, dormir...sentirse viva, ya que su adicción al "crack" la llevó a vivir presa mentalmente.

"Fui "Esclava de las Drogas", de una en particular, de la más nefasta, cruel, dominante y miserable que pude traer a mi vida, el "Crack", vivi para ella, despertaba para ella, me alimentaba de ella, es una droga que me robaba mis deseos de disfrutar de una comida, de una buena ducha, de mi felicidad..." relata.

Al reflexionar de lo que para ella es aún peor que estar en la cárcel, la mujer aconsejó a sus lectores alejarse de esas "prisiones mentales" y disfrutar su libertad: "estoy en la cárcel presa y al igual que tu algún día seré libre al 100%, qué te hace falta a ti?", concluyó.