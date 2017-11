Zoé abre una 'ventana a su intimidad' con documental

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Bajo el nombre de Panoramas se presentará el 7 de diciembre un documental sobre la banda mexicana de rock Zoé, que cuenta con veinte años, el cual está dirigido por Rodrigo Guardiola (baterista) y Gabriel Cruz Rivas y musicalizada en su totalidad por canciones y melodías originales de la banda.

De acuerdo con La Crónica, se trata de una de las agrupaciones más famosas de la actualidad y en su filme se retrata a manera de documental el tiempo en que el vocalista y líder de la banda, León Larregui se prepara para lanzar su primer álbum como solista Solstis, al mismo tiempo que se muestra la gira internacional que la banda realizó en 2012.

Esta película, más que un documental típico de rock, trata sobre un diario de viaje de la gira que empieza en Europa, continúa en Sudamérica, pasa por los Estados Unidos y concluye en un estudio de grabación alejado, recogiendo una visión introspectiva de la banda.

Surgida en la década de los noventa, Zoé es plasmado de una forma apropiada e íntima. Muestra los momentos crudos que una banda de tal magnitud padece cuando pasan largo tiempo juntos en una gira extensa, se ven los conflictos que llegan a tener y los largos y tediosos tiempos de carretera.

"Zoé ha sido una banda hermética y hay una mística que se ha generado para bien o para mal, queríamos conservarla un poquito"

Así mismo, Panoramas muestra a los músicos no como individuos, no la intimidad de cada uno sino como la intimidad de un personaje que es la banda en su conjunto “en este documental buscamos mostrar un poco la intimidad de la banda, no la intimidad personal de cada individuo porque creemos que Zoé, como banda, juntos hacemos un personaje”, comentó Rodrigo Guardiola, director de la cinta, en conferencia de prensa.

“A través de la historia, Zoé ha sido una banda hermética y hay una mística que se ha generado para bien o para mal, queríamos conservarla un poquito y solamente abrir la ventana a lo que vivimos juntos como banda”, explicó Guardiola.

Algunos integrantes de la banda también participaron en la postproducción de la cinta, Sergio Acosta quien funge como guitarrista de la agrupación, fue el supervisor musical de esta película y Ángel Mosqueda, quien es el bajista, contribuyo en el diseño sonoro de la misma.

La distribución del documental correrá por parte de ND Mantarraya en las salas de Cinemex, del 7 al 9 de diciembre en México, y dependiendo del éxito, se podrá extender a otras ciudades, incluso hacer un estreno en los Estados Unidos.

El bajista de la banda Ángel Mosqueda concluyo diciendo que ya existe un nuevo material que será lanzado el próximo año, material que aún carece de nombre pero esperan lanzarlo en la primavera del 2018.