Abuelos conocen a sus nietos recien nacidos a través de la ventana por el COVID-19

ESTADOS UNIDOS.- La pandemia del Covid-19 no sólo ha separado a millones de familias en el mundo. También ha evitado que abuelos, tíos y demás familiares conozcan a los nuevos miembros de las familias nacidos en estos días de aislamiento social.

Sin embargo, algunos padres se las han ingeniado para presentar a sus hijos con sus seres queridos.

Usuarios han publicado videos de esos primeros encuentros de sus bebés con familiares. Algunas veces con las imágenes presentan a los recién nacidos con los parientes. Pero en otras, los videos muestran a abuelos o tíos viendo a los pequeños a través de una ventana.

Las imágenes evidencian cómo es el conocer a los nuevos integrantes de la familia cuando en algunos hogares realizan cuarentena voluntaria y el ingreso a los hospitales es limitado por el Covid-19.

En Georgia, Estados Unidos, Morganne Nadler publicó cómo se conocieron su nuevo bebé y la abuela. Gracias al apoyo del personal del hospital Northside, la mujer pudo ver a su nieto desde el exterior, a través de un vidrio.

Morganne agradeció al hospital por permitirles presenciar el encuentro en medio de momentos de extrema precaución.

Overjoyed to announce the arrival of Branson Von, on 3/20/20. In the midst of trying times where extreme caution is necessary, we're so thankful to @NorthsideHosp for allowing us to get creative so my mom could meet her 1st grandson. #COVID19 #QuaratineLife #newborn #coronavirus pic.twitter.com/UaZceBVtyK