Aeropuerto Felipe Ángeles ahora se llama 'Felipe Calderón', según Google Maps

MÉXICO.- Tras las burlas por su nuevo logo, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) apareció en Google Maps renombrado como el Aeropuerto Internacional Felipe Calderón Hinojosa.

El nuevo aeropuerto con nombre del expresidente mexicano aparece junto a la Base Militar número 1 de Santa Lucía, junto al Museo Militar de Aviación y otras instalaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional en el Estado de México.

El hecho ha causado otro gran número de comentarios, como los suscitados por el logo azul de un avión apunto de estrellarse en una torre de control y sobre un mamut que pareció no ser del agrado de gran parte de la población.

- Cómo vas con el logo del nuevo aeropuerto?

- NO MAMES! Se me fue por completo!

- No chingues! Lo tenemos que presentar mañana!

- Ahorita me apuro. pic.twitter.com/qugmGO7LxZ