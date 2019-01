Captan a sujeto golpeando a dos mujeres en Los Ángeles

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Hace unas horas la Policía de Los Ángeles, California (Estados Unidos) dio a conocer que buscan a un hombre que fue grabado en video el pasado 26 de enero golpeando a dos mujeres.

Según información de Fox10 Phoenix, la disputa comenzó cuando las féminas intervinieron para mediar una discusión entre el agresor y un vendedor de hot-dogs.

En el video, difundido por el Departamento de policía se aprecia cómo el hombre, un varón corpulento de -al parecer- uno 1. 90 de estatura, golpea alternativamente a las mujeres, a las que derriba con facilidad, antes de abandonar la escena, indica el portal de noticias Excélsior en su sitio web.

En una publicación de Facebook que ya ha sido retirada pero de la que se hizo eco la prensa, el padre de una de las víctimas indicó que las mujeres terminaron "en la sala de urgencias de un hospital" y lamentó que durante el incidente "nadie intentó ayudarlas ni preguntarles si estaban bien".

Las fuerzas policiales de la ciudad californiana han solicitado la cooperación de los ciudadanos para localizar al agresor.

Attention Los Angeles — this guy brutally punched two women at a hotdog stand on Jan. 26 in the area of 6th & Spring. Someone knows him, and we would like to be one of those people. If you have any info contact Detective Gonzalez 213-996-1851 (after hours contact 213-486-6606). pic.twitter.com/DN1Og1lToM