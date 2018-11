Agencia

ECUADOR.- En las redes sociales se han viralizado las imágenes en las que un arácnido parece que tiene la cara de un perro o un conejo.

El pasado 31 de octubre, cuando muchas personas celebran la noche de Halloween, el periodista Ferris Jabr compartió una fotografía de esa insólita criatura a través de su cuenta de Twitter, una publicación que ha obtenido más de 7.500 'me gusta' hasta el momento.

En su tuit, ese reportero escribió que se podría llamar a la criatura 'Grim', como los perros negros que aparecen en la saga de libros 'Harry Potter' que escribió la autora británica JK Rowling y tienen fama de provocar el fallecimiento de las persona que los enfrenten.

