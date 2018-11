Agencia

ÁMSTERDAN.- Tomar un vuelo y viajar a otro lugar del mundo es todo un reto, no sólo por el gasto también por lo que pueda ocurrir durante el trayecto.

Desde compañeros de asiento ruidosos y mala comida hasta empleados groseros y faltos de ética.

Recientemente se dio a conocer que un matrimonio de ancianos españoles fue expulsado de un avión de la compañía KLM justo antes de despegar de Ámsterdan (Países Bajos) a España.

También te puede interesar: Fox asegura que pagará muros entre Estados Unidos y México

De acuerdo con información de Antena 3, el incidente tuvo lugar el pasado 5 de noviembre a raíz de una discusión motivada porque el hombre no entendía al auxiliar de vuelo.

Todo se desencadenó cuando el trabajador quiso mover la maleta del anciano de forma muy brusca, sin saber que dentro había una computadora, indica el portal de noticias Excélsior.

Eso provocó un malentendido que llegó a tal punto que se ordenó expulsar al pasajero y a su esposa.Antes de descender de la aeronave, el protagonista explicó la situación al resto del pasaje y se disculpó por el incidente.

He tenido una pequeña discusión con la tripulación. Me querían mover el equipaje y les he dicho que, por favor, no tocara la mochila porque tengo un ordenador dentro y que no me lo estropeara", detalló el anciano.Algunos testigos grabaron parte del incidente y lo compartieron con indignación en redes sociales para mostrar su apoyo.