Atleta Bolt enfrenta en fútbol a cantante, Robbie Williams (Video)

REINO UNIDO.- Usain Bolt se enfrentará a Robbie Williams en un partido de fútbol repleto de estrellas.

De acuerdo con RT, el anuncio se ha difundido días después de que el ocho veces campeón olímpico de atletismo informara que había firmado un contrato con un equipo de fútbol.

El exatleta jamaicano Usain Bolt liderará una selección mundial compuesta por exfutbolistas y celebridades, en un partido benéfico contra un equipo inglés que será capitaneado por el cantante Robbie Williams.

El encuentro será parte de la XI edición del Soccer Aid, organizado por la Unicef, y se disputará el próximo 10 de junio en el estadio Old Trafford del Manchester United. De momento se desconocen los nombres del resto de integrantes de ambos combinados.

.@usainbolt joins Soccer Aid World XI. #SoccerAid is back and bigger and better than ever. Buy your tickets to a game like no other: https://t.co/F9a3IuCPsK pic.twitter.com/kRvaPPcg2E