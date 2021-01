El senador Bernie Sanders ya tiene su propia piñata ¡con todo y guantes!

Ciudad de México.- La imagen del demócrata Bernie Sanders, abrigado con guantes de lana, que se viralizó tras la posesión del presidente Joe Biden, es la novedad en un taller de piñatas del estado mexicano de Tamaulipas, en la frontera con Estados Unidos.

El muñeco recrea al veterano político estadounidense con abrigo tipo parka y tapabocas, y para hacerlo más fiel a la foto original lo sientan en una silla, con las piernas cruzadas, frente a la tradicional piñatería Ramírez, en la ciudad de Reynosa.

Su autor es el artesano Dalton Ávalos, quien construye la figura de 1.10 metros de altura con alambre y cartón y le agregaron lentes y una bufanda a cuadros.

"La sacamos antier (...) y la gente ha reaccionado hacia ella, le ha gustado, y no tanto para pegarle, pero para tenerla de adorno, para tener fotos con él, para tenerla en un local para exhibirla", dice Ávalos a la AFP.

Las piñatas son un ingrediente tradicional de las fiestas mexicanas, como los cumpleaños, donde los asistentes con los ojos vendados las golpean hasta que caiga su botín, por lo general dulces y frutas.

Ávalos cuenta que la idea de hacer una piñata inspirada en el congresista de 79 años se le ocurrió tras la ola de memes que inundó las redes sociales con la imagen, captada por el fotógrafo de la AFP Brendan Smialowski.

Su elaboración le toma un día y los precios varían entre 40 y 75 dólares.

"Estamos en proceso de hacer de cinco a seis piñatas de él porque la gente la está pidiendo", cuenta.

La foto del legislador de izquierda, dos veces precandidato presidencial, ha resultado muy lucrativa en ventas de caridad en Estados Unidos.

Sanders anunció el pasado miércoles que había recaudado 1.8 millones de dólares para obras benéficas gracias a la comercialización de elementos con su imagen en la investidura presidencial.

La mujer que tejió los ya icónicos guantes del político compartió en su cuenta de Twitter que tras hacerse viral la foto tomada en la investidura de Joe Biden, se quedó sin stock.

Thanks for all the interest in Bernie's mittens! It truly has been an amazing and historic day! I'm so flattered that Bernie wore them to the inauguration. Sadly, I have no more mittens for sale. There are a lot of great crafters on ETSY who make them. -Jen Ellis,