Británico corre maratón sin salir de casa

Cheltenham, Inglaterra.- Estar confinado en casa no fue impedimento para que un británico completara un maratón al aire libre.

James Campbell, quien fue lanzador profesional de jabalina, dedicó el miércoles, día en que cumplió 32 años, a correr tramos de seis metros (20 pies) entre un extremo y otro de su traspatio. Cubrió así los 42 kilómetros 195 metros de los que consta un maratón, tal como había prometido si uno de sus tuits era retransmitido 10.000 veces.

10,000 retweets & I’ll run a marathon in my back garden. It’s about 6 metres long pic.twitter.com/birrnVQ93Y