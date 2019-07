Esto es lo que hará el campeón de Fortnite con su premio

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- El joven de 16 años que ganó tres millones de dólares al coronarse como el campeón mundial del videojuego “Fortnite”, del torneo organizado por Epic Games, desarrollador de dicha plataforma; ha dicho qué hará con el dinero del premio.

Kyle ‘Bugha‘ Giersdorf es originario de Pottsgrove, Pensilvania y dominó completamente la contienda, que terminó el domingo pasado y fue noticia mundial, publica el portal de noticias López-Dóriga Digital.

Más de 40 millones de jugadores participaron en los eventos clasificatorios para la final, pero solamente 50 dúos y 100 jugadores solitarios lograron pasar a la última ronda del Mundial de ‘Fornite’, que se llevó a cabo en el Estadio Arthur Ashe en la ciudad de Nueva York.

.@bugha be cranking hard at the WC prac pic.twitter.com/SRl2P4HaFr