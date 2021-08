Cadena australiana transmite por accidente “rito satánico” (video)

AUSTRALIA.- Durante la emisión de unos de sus noticieros cotidianos, la cadena televisiva australiana ABC difundió accidentalmente un rito satánico. El desliz ya se difundió en redes.

Durante el metraje, donde se muestra lo ocurrido empieza con palabras de la presentadora Yvonne Yong, quien introduce como tema una propuesta que en el estado de Queensland busca criminalizar la muerte intencional y heridas infligidas a perros y caballos policiales. De repente, se produce un produce una pausa y en pantalla se dejan ver hombres en traje.

Segundos más tardes, la transmisión se corta y salta a lo que parece ser un ritual satánico, en el que una persona vestida con un manto negro proclama "¡Salve, Satanás!" cerca de una cruz iluminada y puesta al revés. Entonces la emisión vuelve a la normalidad y la presentadora pasa a otra historia como si nada hubiera ocurrido.

De momento, el canal no se ha pronunciado al respecto y se desconoce cómo esa escena se filtró entre sus materiales.

Por su parte, usuarios de las redes indicaron que los autores de esos actos satánicos podrían pertenecer al grupo local Noosa Temple of Satan. Así, en la cuenta de ese grupo en Facebook hay una grabación similar, que data del 30 de octubre del año pasado.

That's the Noosa Temple of Satan people coming out of the Brisbane Supreme Court. As spokesperson for @psss_qld I attended the court hearing of their application to overturn the Dept of Education's refusal of their application to provide Religious Instruction in state schools.