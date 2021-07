José Manuel Figueroa enfrenta acusación por violencia física contra su ex novia

Farina Chaparro, la exnovia de José Manuel Figueroa lo acusó públicamente de abuso físico. Fue a través de unos videos en los que se deja evidencia del maltrato que la modelo sufrió mientras era pareja del hijo de Joan Sebastian.

Uno de los videos que se filtraron fue grabado por el cantante, aparentemente con la finalidad de burlarse de la situación.

"Así llorando quiero que me grabes, que estoy cansada de cada humillación. Tengo aquí siete horas y no has dejado de humillarme", dijo la modelo entre lágrimas.