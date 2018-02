Cambia vida de vagabundo al encontrar a su amiga de infancia (Fotos)

Agencia

KENIA.- Mujer encuentra a su amigo de secundaria apodado 'Pelé', sumido en las drogas y le transforma la vida.

De acuerdo con el portal RT, Wanja Mwaura, una enfermera y activista contra las drogas de 32 años de Kenia, estaba caminando por un mercado en la capital del país, Nairobi, cuando oyó a alguien llamándola por su nombre. La mujer entró en shock al ver a un vagabundo vestido con ropa sucia diciendo que era su compañero de escuela Patrick Wanjiru, al que solían llamar Pelé por su talento para jugar al fútbol.

También te puede interesa: ¡Terror a medianoche! Ven de frente a La Llorona

Drug addiction and substance abuse can be overcomed



Before and after pic.twitter.com/CP6y54wEpL