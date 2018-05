¡'Oi nomás ese cumbión'! Lanzan 'La cumbia de los Avengers'

Agencias

CIUDAD DE MÉXICO.- Una nueva cumbia ha salido a la luz, no es de esas canciones a los que todos están acostumbrados, se trata del soundtrack de la película más famosa de lo que va del 2018.’ Avengers: Infinity War’, la icónica canción ahora tiene una nueva versión.

De acuerdo con el portal Mundo TKM, pues bien, con toda la parafernalia por el Universo Cinematográfico Marvel y el estreno de ‘Avengers: Infinity War’, sólo era cuestión de tiempo para que alguien fuera tan inventada como para crear una versión en cumbia del soundtrack de esta película.

El canal de YouTube llamado Cumbia Drive se dedica exclusivamente a esto, así que no tardaron tanto en hacer la versión que ya está poniendo a bailar a todos los frikis de México, además de que muy pronto podrán subir todo su contenido a Spotify.

Un hombre de 44 años, cuya identidad se desconoce, ganó el premio máximo de la lotería australiana dos veces en una sola semana, informa este lunes The Daily Telegraph.

El pasado 7 de mayo este vecino de una localidad cercana a Sídney tuvo la fortuna de recibir el premio principal de la Monday Lotto: un millón de dólares australianos (unos 755 mil dólares estadounidenses) y cinco días después descubrió que, tras haber participado también en la lotería del sábado, se había llevado 1,4 millones más (alrededor de un millón de dólares estadounidenses).

El afortunado acumula 2,4 millones de dólares del país de Oceanía (unos 1,8 millones de dólares de EE.UU.).

