Captan a pingüinos paseando por las calles de Sudáfrica tras cuarentena (Video)

SUDÁFRICA.- Unos de pingüinos fueron captados mientras se paseaban por las calles vacías de Sudáfrica durante esta cuarentena causada por el COVID-19.

En las imágenes se pueden observar como estas tres aves caminaban despreocupadas por las calles de sudáfrica, sin toparse con humanos o vehículos.

El video fue compartido por Storyful, que sigue el pasar de estos animalitos, observando los autos y las particularidades de un ambiente completamente ajeno al suyo. Sin embargo, no es la única visita salvaje.

Cabe recordar que no es la primera que pasan este tipo de cosas tras esta cuarentena y es que hace unos días, en las inmediaciones del Kruger National Park, cerrado desde el 25 de marzo para evitar la propagación del COVID-19, uno de los vigilantes tuvo la oportunidad de retratar un momento singular. Y es que, en una de las carreteras solitarias de Sudáfrica se vio leones durmiendo en la pista.

Las imágenes fueron capturadas por uno de los vigilantes del Parque Nacional, que no dudó en acercarse para retratar este peculiar hecho. A través de la cuenta oficial de Twitter, explicaron que los leones suelen cruzar estas carreteras por las noches, pero ante la ausencia de vehículos, acuden a estos lugares para descansar.

Kruger visitors that tourists do not normally see. #SALockdown This lion pride are usually resident on Kempiana Contractual Park, an area Kruger tourists do not see. This afternoon they were lying on the tar road just outside of Orpen Rest Camp.

📸Section Ranger Richard Sowry pic.twitter.com/jFUBAWvmsA