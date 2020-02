Video: Por primera vez nacen en cautiverio dos bebés guepardos

Columbus.- Una pareja de cachorros de guepardo o chitas nacieron por fertilización in vitro por primera vez, lo cual es visto por expertos como un enorme avance científico.

Los cachorros nacieron hace unos días en el Zoológico de Columbus, Ohio, de una madre subrogada de 3 años llamada Izzy, de acuerdo con el Zoológico Nacional Smithsoniano. Su madre biológica tiene 6 y medio años de edad y se llama Kibibi.

