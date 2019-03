Estilo tomboy: mujeres que se visten de hombre

Agencia

Ciudad de México.- El estilo tomboy ha existido desde siempre. A pesar que sea una de las últimas tendencias en moda, desde siempre ha existido este estilo, un estilo donde la mujer viste con prendas masculinas. La moda ha decidido recuperar esta tendencia y pasarla por el filtro de la acepción social, vendiéndola suavizada en casi cualquier tienda de gran distribución.

De acuerdo con el portal de noticias Cosmo, la ropa femenina con estilo masculino existe desde hace muchas décadas. Desde Coco Chanel imponiendo el traje chaqueta pantalón para la mujer, la llegada del smoking de la mano de Yves Saint Laurent hasta llegar a Marlene Dietrich con sombrero de copa en “Morocco”, allá por los años 40.

"La traducción literal de Tomboy al castellano es muchacho, niño travieso o en la más ruda de sus acepciones marimacho", según los portales de moda más reconocidos.

La primera regla para conseguir un estilo tomboy es invadir el armario masculino. Aprópiate de sus corbatas, pajaritas, camisas y tirantes son la apuesta perfecta para conseguir un look cien por cien masculino.

Que esto no te asuste, a diferencia de lo que puedas estar pensando se trata de un estilo estilo muy sexy. No hay nada más sofisticado que unas pinceladas de masculinidad en un outfit de día o de noche. Infalible combinado con un imponente bolso o una gran joya que serán la guinda del look.

Entre las celebrities que abanderan este look se encuentran Olivia Palermo, Emma Watson, Kristen Stewart, las hermanas Oslen y las miles de it girls de todo el mundo.