¡Conmovedor! Reportero de Ecuador rompe en llanto en transmisión en vivo (Video)

ECUADOR.- El periodista Carlos Julio Gurumendi, rompió en llanto en plena transmisión en vivo al comenzar a mostrar la complicada situación que se está viviendo en Ecuador en estos momentos por la pandemia del covid-19.

En el video se puede observar como este hombre no puede casi ni hablar y decide cortar el reportaje debido a su manera de llorar, la cual no lo deja soltar ninguna palabra.

Heartbroken by the videos coming out of Ecuador. Here’s a journalist breaking down into tears reporting on the situation outside of Guayaquil, where bodies are filling the streets. 400+ said to have died since Thursday, but no official numbers available. pic.twitter.com/ANht1hrYcS