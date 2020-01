Conmovedor video de bebé zarigüeya rescatada en Australia

Sydney.- Un granjero, cuya casa fue destruida por lo incendios ocurridos en Australia encuentra y rescata una cría de zarigüeya. El hombre utiliza la calefacción de su vehículo para quitarle el frío a la desprotegida criatura.

HELPING HAND: A farmer whose home was destroyed by wildfires in Australia says he found an abandoned, very cold baby possum and used his car heater to warm the animal up. https://t.co/NdXBl8hqJO pic.twitter.com/90v7eWVlZJ