En vez de ayudarlo, le toman fotos a corredor que se desmaya

Australia.- El deportista escocés Callum Hawkins colapsó el pasado domingo a poco más de 2 kilómetros del final del maratón de los Juegos de la Mancomunidad en Australia, informa Herald Sun.

Hawkins, de 25 años, dominaba en la carrera, pero a las dos horas del comienzo se desmayó por un golpe de calor. Logró levantarse y proseguir unos metros, y volvió a colapsar cuando solo le faltaban unos 2 kilómetros para la meta, informa el portal RT Noticias.

Mientras el atleta yacía sin fuerza fue forzado a ver cómo le había adelantado el corredor australiano Michael Shelley, quien finalmente ganó la prueba.

El hecho también provocó polémica, dado que los aficionados que estaban siguiendo el maratón, se pusieron a tomar fotos en lugar de ayudar al deportista. El organizador de los Juegos, Mark Peters, se mostró crítico ante dicha conducta: "Estoy preocupado por el comportamiento de un pequeño grupo de espectadores que prefirieron sacar fotos", lo que "va en contra del espíritu" de los juegos, agregó.

Muchos se indignaron por el hecho de que los árbitros tardaron unos cuatro minutos en auxiliar al deportista quien, al caerse, golpeó su cabeza contra la valla. Posteriormente el escocés fue trasladado a un hospital, donde se recuperó.

