Tres obras de arte y un dinosaurio viajan también en la Crew Dragon

Ciudad de México.- Los astronautas Bob Behnken y Doug Hurley no partieron de la Tierra con dirección a la Estación Espacial Internacional solos, los acompañan un par de obras de arte.

La primera pieza es del artista angelino Tristan Eaton. Se trata de dos piezas, "Kind" y "Human" que consta de ilustraciones con símbolos representativos de la civilización humana, como el signo de amor y paz, una mano, un signo de igual, una paloma, estrellas que hace alusión a la bandera de EU, una carita feliz, nubes, flores y patrones al fondo, en lo que respecta a "Kind".

Mientras que en "Human", el artista urbano plasmó los mismos patrones, incluyendo las estrellas que aluden a la bandera de EU, el cohete Falcon 9, unos monos, entre otros símbolos.

Otra pieza abordo de la Crew Dragon es un mosaico con el rostro de integrantes de la generación 2020 que se graduaron. Las fotos de los graduados forman una vista espacial del planeta Tierra. Con este gesto SpaceX y la NASA felicita a los graduados.

On board Dragon will be a mosaic of graduates’ images – congratulations, class of 2020! → https://t.co/MUoy64B1b0 pic.twitter.com/kH7aNyv50s