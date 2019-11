Cristiano Ronaldo se burla de oponente que fingió una lesión

Agencia

MÉXICO.- El reciente partido de la Serie A entre la Juventus y el Torino estuvo marcado por la reacción inolvidable de Cristiano Ronaldo cuando su rival, Armando Izzo, fingió que el astro portugués le había agredido con el codo, buscando así que el árbitro expulsara al delantero.

El curioso episodio ocurrió el pasado sábado, en el minuto 64 del derbi turinés. El delantero de la 'Vecchia Signora' pasó junto al defensor del Torino, quien se encontraba en su área, y lo tocó ligeramente con el codo. Pero Izzo cayó como si le hubiera agredido y permaneció quejándose en el césped un buen rato. En las imágenes se puede ver cómo CR7 se aleja del jugador sin poder contener una sonrisa.

No obstante, el futbolista del Torino no consiguió nada con su cuestionable actitud. La Juventus ganó el partido 1-0 y sigue líder de la Serie A.

Gotta say, I have NO idea how #Izzo managed to survive this vicious nudge by #Ronaldo. I mean, look at the pain on his face as he goes down. He must be some kind of superhuman to actually be able to get back up. #Juventus #ToroJuve pic.twitter.com/atgaaCBIoq