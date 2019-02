Alerta en Rusia por mortal nieve negra (fotos)

Agencia

RUSIA.- El invierno en la región siberiana de la Cuenca de Kuznetsk se ha convertido en una escena apocalíptica debido a la nieve se tornó negra en Rusia y los ambientalistas están alarmados, debido a la impactante contaminación por carbón que existe en la zona.

“Es muy difícil hallar nieve blanca en lugar de negra durante el invierno”, cuenta Vladimir Slivyak, integrante del grupo ambientalista Ecodefense, al diario británico The Guardian.

De acuerdo a Excélsior, habitantes de la región han compartido numerosos videos y fotografías de lo que los expertos ya consideran una catástrofe ecológica.

La Cuenca de Kuznetsk, ubicada al sur de Siberia, es considerada uno de los mayores yacimientos de carbón del planeta y, por lo tanto, la actividad minera es la principal sospechosa del daño ambiental.

#Russia is a country of outstanding natural beauty and diversity. But the sheer lack of environmental regulations is a devastating effect for residents in #Kuzbass, where last night there was BLACK SNOW. pic.twitter.com/zMiEWBJbnh