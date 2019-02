¿Comes en el avión? Hombre encuentra un diente en su comida

Agencia

NUEVA ZELANDA.- Viajar en avión puede ser toda una aventura o un fastidio, no sólo por las horas de espera, los incómodos asientos o los compañeros de vuelo, también por la comida y eso le pasó a un hombre que encontró un diente en su plato.

De acuerdo a Excélsior, aunque en ocasiones el menú de los vuelos es bueno, en otras podría considerarse miserable. Depende la aerolínea y el tipo de boleto.

Sin embargo, hasta en las mejores aerolíneas ocurren percances dignos de una película de terror.

El hombre viajó de Nueva Zelanda a Australia con la aerolínea Singapore Airlines encontró un 'diente humano' en la comida que le sirvieron a bordo.

De acuerdo con información de 7 News, el australiano Bradley Button degustaba su porción de arroz cuando sintió un crujido y de inmediato escupió lo que tenía en la boca.

Aunque el pasajero insistió que "sin duda era un diente", la azafata que lo atendió señaló en que se trataba de una pequeña piedra y trató de que se la entregara. Otro pasajero coincidió con la opinión de Bradley y confirmó la historia a los medios.

