¿La Grinch? Despiden a maestra por revelar el 'secreto' de Santa

Agencia

MÉXICO.- A pocas semanas de las fiestas navideñas, una maestra suplente de la escuela primaria "Cedar Hill" en Nueva Jersey, Estados Unidos, fue despedida tras revelar a sus alumnos, de entre 6 y 7 años de edad, la verdadera historia sobre Santa Claus. Los padres de los pequeños quedaron impactados luego de ver la cara de desilusión de sus hijos.

"Ella les dijo que los renos no pueden volar y que los elfos no son reales. Ni siquiera se detuvo allí, también les contó la historia sobre el Ratón de los Dientes y el Conejo de Pascua. Les dijo que la magia no existe", escribió en Facebook Lisa Simek, mamá de la niña Emilia, indicó el portal de noticias Excélsior en su sitio web.