Detienen a activistas de 'Just Stop Oil' por vandalizar monumento de Stonehenge

Este miércoles, dos activistas del grupo ecologista Just Stop Oil fueron detenidos después de rociar con pintura naranja el monumento megalítico de Stonehenge, ubicado en Wiltshire, en el suroeste de Inglaterra.

La Policía del condado informó que Niamh Lynch, de 21 años, y Rajan Naidu, de 73, enfrentan acusaciones por dañar este histórico monumento, mientras continúan las investigaciones.

El incidente, que ocurrió frente a numerosos testigos, fue capturado en video difundido en redes sociales de los activistas. Los visitantes de Stonehenge que presenciaron el acto intentaron intervenir para detener a los activistas.

🚨 BREAKING: Just Stop Oil Spray Stonehenge Orange



🔥 2 people took action the day before Summer Solstice, demanding the incoming government sign up to a legally binding treaty to phase out fossil fuels by 2030.



🧯 Help us take megalithic action — https://t.co/R20S8YQD1j pic.twitter.com/ufzO8ZiDWu