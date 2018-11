¡No es broma! Descubren a un dinosaurio y lo nombran 'Thanos'

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Tras el estreno 'Vengadores: Infinity War', Thanos se ha convertido en uno de los personajes más populares del cine de superhéroes. Hasta tal punto ha llegado la fama del Titán Loco, que le han puesto su nombre a un dinosaurio que acaba de ser descubierto en Brasil.

Rafael Delcourt y Fabiano Vidoi son quienes han encontrado a esta criatura carnívora que vivió hace 145 millones de años en el territorio en el que actualmente se encuentra Brasil. El nombre completo del dinosaurio es Thanos simonattoi, según han publicado ambos científicos en la revista Historical Biology.

A pesar de que aún no existen representaciones oficiales de cómo pudo ser esta especie de dinosaurio, la revista científica lo describe como un ser que poseía "un esternón muy desarrollado que se hace más ancho y más profundo en el vientre".

La duda que se plantea es: ¿tendrá este nuevo Thanos unos dedos lo suficientemente fuertes como para hacer su letal chasquido?

Los aficionados del villano no daban crédito en las redes sociales cuando han recibido la noticia:

#FossilFriday A brand new dinosaur was named this week, and they called it....Thanos. For real. Which is ironic, because the group it belongs to (the abelisaurs) have arms that are even smaller than T.rex’s, and they, anatomically, couldn’t even snap their fingers. pic.twitter.com/seEe8RKcUU