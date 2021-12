Dios nos bendijo con un presidente como el que tenemos: padre Solalinde sobre AMLO

Alejandro Solalinde, sacerdote mexicano y defensor de los derechos humanos de los migrantes, afirmó que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene “rasgos muy importantes de santidad”, por su discurso que posiciona a los pobres primero.

“Está siguiendo las enseñanzas de Jesús. Por eso, veo en Andrés Manuel rasgos muy importantes de santidad. Qué lástima que no lo valoren. Para él son importantes los pobres o, como decía Jesús: Los últimos serán los primeros”, comentó el sacerdote en una entrevista para el periódico El Universal.

Afirmó que santidad no es perfección, sino imitar el amor de Dios al prójimo: “La santidad política existe y la menciona la Iglesia católica, pero hay que entender que la santidad no es perfección. Un santo o una santa puede tener muchos errores, pero es santo. Porque la santidad es la imitación del amor de Dios”.

Aseguró que presidentes como AMLO surgen “cada 100 o 200 años. Dios nos bendijo con un presidente como el que tenemos. Cada día admiro más a este hombre”.

Además, Solalinde expresó que ahora la base popular se ha fortalecido y que la fuerza del gobierno “está abajo, pero no excluye a nadie. En ese sentido, creo que vamos caminando hacia la paz, pero no construida a base del fuego, sino del convencimiento”.

#Tendencia | El Padre Solalinde afirmó que AMLO tiene “rasgos muy importantes de santidad”. Aseguró que el presidente está siguiendo las enseñanzas de Jesús, añadiendo que es una lástima que no lo valoren. En redes fue criticado pues dicen “perdió todo rasgo de objetividad”. pic.twitter.com/xGOTDuRJo3

El sacerdote mexicano externó su apoyo a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, quien es su favorita para ocupar la silla presidencial que dejará López Obrador, pues por primera ocasión, “tenemos la posibilidad de que nos gobierne una mujer en 2024″, afirmó.

“Me gustaría que se quedara una mujer, de que es capaz, es capaz. Yo quiero, sueño y anhelo que una mujer como Claudia Sheinbaum nos gobierne. Si ha podido gobernar una urbe tan compleja como es la Ciudad de México, ¿por qué no lo va hacer en la Presidencia?”, cuestionó.

