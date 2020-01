¡Disney ya no es como antes! Minnie Mouse golpea a guardia de seguridad

ESTADOS UNIDOS.- Una mujer disfrazada de 'Minnie Mouse' protagonizó una pelea junto con una guardia de seguridad, la cual fue grabada y subida a las redes sociales, causando varias carcajadas de los cibernautas.

Si duda la imagen de inocencia y amor que reflejan los personajes de Disney, se vio manchada por esta tremenda discusión de la botarga de Minnie Mouse y otra mujer de seguridad en las calles de las Vegas.

Las cámaras captaron el momento en el que una mujer con el disfraz de Minnie le aventó la cabeza de la botarga a otra mujer para después irse completamente a los golpes.

After this fight Disneyland promoted Minnie Mouse to security pic.twitter.com/G4tMNozWOE