Conoce al robot parlante de Donald Trump (video)

ESTADOS UNIDOS.- Este martes, debutó en un espectáculo del parque temático Disney World de Orlando (Florida, Estados Unidos) un robot parlante que representa al presidente norteamericano, Donald Trump.

Esa figura electrónica semejante al mandatario se encuentra en el Salón de los Presidentes, una atracción en la que está acompañada por los muñecos animados de todos sus predecesores, informa el portal RT.

El espectáculo completo incluye un recorrido histórico de varios períodos presidenciales de EE.UU., una presentación escénica de cada dirigente y una pequeña intervención del androide que representa a Trump y se expresa con la voz original del político.

Disney asegura que fabricó sus figuras con la más alta tecnología de animación para lograr que sus movimientos sean suaves, naturales y realistas.

“Yo, Donald John Trump, juro solemnemente que cumpliré fielmente el cargo de Presidente de Estados Unidos y, de la mejor manera posible, preservaré, protegeré y defenderé la Constitución de Estados Unidos, que Dios me ayude”, dice la figura del mandatario.

Disney gave the job of Trump in the Hall of Presidents to Jon Voight and I can’t stop laughing. pic.twitter.com/dtu4PnqPv4 — Wil Spillane 🚀 (@2xUEss) 19 de diciembre de 2017

En cambio, muchos internautas se han mofado del rostro del robot que representa al inquilino de la Casa Blanca porque estiman que no se le asemeja del todo.

De hecho, algunos han señalado su similitud con diferentes personalidades, como el artista estadounidense Jon Voight —ganador de un Oscar como mejor actor y padre de la actriz Angelina Jolie— y han comparado a ese androide con un polémico busto del futbolista Cristiano Ronaldo.